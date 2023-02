KVÍZ 18+: Vyznáte se v sexuálních praktikách?

Sex je nedílnou součástí našich životů. Každý z nás je ale trošku jiný, a má tedy i jiné sexuální touhy, potřeby a také vnímání hranic toho, co je v sexu normální a co již ne. Zatímco jsou určité sexuální praktiky pro někoho samozřejmostí, pro jiné je to nepřekonatelné tabu a někdy i velká neznámá, protože o některých doposud ani neslyšeli. Podívejte se s námi, jak jste na tom vy se znalostmi sexuálních praktik.

Foto: Profimedia.cz Jak jste na tom se znalostí sexuálních praktik?

Článek 1. Může žena při pettingu otěhotnět? Ano, vždy Ano, ale jen výjimečně Ne při použití antikoncepce Ne, nikdy 2. Při cunnilingu dochází: k dráždění ženských prsou jazykem či ústy k dráždění vnějších pohlavních orgánů ženy jazykem či ústy k dráždění podkolenních jamek ženy jazykem či ústy k dráždění ušních lalůčků ženy jazykem či ústy 3. Perlový náhrdelník je slangový výraz pro: mužskou ejakulaci na hrudníku nebo prsou protějšku mužské vyvrcholení mezi ňadry ženy čerstvě oholený mužský hrudník předehru, kdy si žena na prsa a hrudník nastříká šlehačku 4. Fisting je sexuální praktika založená na: tzv. prstění, kdy je vkládán do pochvy či konečníku jeden či více prstů vkládání prstu do úst protějšku při předehře i samotném pohlavním styku vkládání celé ruky do pochvy či konečníku stimulování penisu muže ústy 5. Vzrušení z kousání během předehry či milování se nazývá: marinating odaxelagnia wipping sumata 6. Při echangismu dochází: k výměně protějšku za erotické pomůcky k výměně pozic či rolí při milování k převzetí iniciativy, a to již od samotného svádění až po vlastní milostný akt k výměně partnerů ve dvojicích 7. Při rimmingu dochází: k orální stimulaci řitního otvoru k orální stimulaci poštěváčku k orální stimulaci bodu G k orální stimulaci prostaty 8. Která z těchto věcí nepatří mezi BDSM praktiky? Bondage Spanking Rolling Wipping 9. Edging je sexuální praktika: při které se penis neponoří zcela do vaginy, ale zůstane zhruba v polovině cesty a vyvíjí tlak na různá místa pochvy při které penis zůstane nějakou dobu nehybně ve vagině při které mají milenci sex před zrcadlem, ve kterém se pozorují a snaží se přitom vypadat dobře při které se před samotným vyvrcholením partneři zastaví a v předehře či sexu pokračují až po chvíli 10. Vanilkovým sexem se nazývá: obyčejný, pravidelný sex podle zavedených konvencí orální sex, při kterém dojde k ejakulaci do úst sex, při kterém se jako erotické pomůcky používají potraviny předehra, při které se k sexuálnímu dráždění využívá vanilková zmrzlina Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.