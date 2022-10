Kojenci v době minulé. Museli snášet plivání bab i přivazování k nábytku

Už sám porod znamenal traumatizující záležitost. Jestliže v současnosti usiluje medicína o co největší zmírnění porodních bolestí, tehdy, díky katolické církvi, se přijímala bolest jako trest za dědičný hřích, jako neodmyslitelná součást mateřství. Bezbolestný porod byl něco nového i pro lékaře.

Josef Pečírka v 50. letech 19. století charakterizoval medicínský přístup následujícím tvrzením: „Hodné, nábožné ženy bolesti ty trpělivě snášejí a mnohá z nich při porodu ani nehlesne, kdežto rozmazlené, zhejralé ženštiny křičí a povyk dělají, že to není ani k vydržení.“

To budoucí matky zrovna nepovzbudilo.

U porodu asistovaly porodní báby, ale i zkušení porodníci, kteří nesměli praktikovat bez zkoušky z oboru. Lékař pomáhal rodičkám jen zřídka, a to těm nejvýše postaveným.

Problém nedostatku porodnic se vyřešil až roku 1875, kdy se porodnická klinika přestěhovala do nové budovy Zemské porodnice na Karlově, dodnes sloužící novogotické stavby zvané Větrov či Červený dům. Stala se ve své době nejmodernějším ústavem v celé Evropě.

Často jej zavolali pozdě, což se stalo pro dítě osudným. Jeden z lékařů líčil hrůzný porod: „Vstoupiv do světnice, v níž rodička ležela, obraz, jaký mi bylo spatřiti, byl nevšední. Přítomná pomocnice porodní za pomoci žen přítomných táhla silou spojenou z lůna matky dítě ven tak, že rodička i s postelí tahána byla po pokoji. Silou jsem tyto ženy odstrčil.“ Dítě po takovém zacházení samozřejmě zemřelo. Zdravý kojenec měl větší naději.

Už lékaři 19. století popisovali poporodní šok a radili nevystavovat novorozence hluku a světlu. První, co jej čekalo, bylo plácnutí po zadečku, oddělení pupeční šňůry a vyčistění očí čistou vodou.

Následovala symbolická koupel. Do ní se vkládaly různé rituální předměty. Spojovala se i s jinými zvyky –⁠ například na Moravě bába do vaničky třikrát plivla. Teplo pro novorozence udržovala mírně vyhřátá trouba a nahřívané peřiny –⁠ inkubátor vešel do dějin až v roce 1884. Nakonec dítě pokřtili.