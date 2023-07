Javier Bardem: Proslavili ho psychopati, teď je král v disneyovce

Jde o krále Tritona v dobrodružné fantasy Malá mořská víla, v níž dokonce zpívá.

„Bylo to pro mě velmi důležité, znamenalo to totiž udělat další krok v mé kariéře. A skvělý umělec režisér Rob Marshall, kterého zbožňuji a obdivuji, byl úplně první, kdo mi dal šanci a důvěru, že to zvládnu. To on byl jeden z důvodů, proč jsem natočil Malou mořskou vílu,“ prozrazuje usměvavý Bardem.

Roli ale vzal i kvůli svým dětem - desetiletému Lukovi a osmileté Luně. To, že mu ji režisér nabízí, se dozvěděl těsně předtím, než šel s ratolestmi a manželkou (herečkou Penélope Cruzovou) to ráno na snídani.

„A tak jsem při jídle řekl: ,No mluví se o tom, že budu hrát v Malé mořské víle.‘ Hned jsem zavtipkoval, že ale nehraju vílu Ariel. A Luna nadšeně vykřikla: ,Samozřejmě že ne, tati. Ty budeš král Triton, vládce moře a otec Malé mořské víly Ariel, to je super! ‘ “

Foto: Profimedia.cz Opravdovou radost z toho, že v Malé mořské víle hraje krále Tritona, otce víly Ariel, měla jeho dcerka Luna.

Ještě že mám brnění!

Nadšení z role vyjádřil Bardem i v nedávném rozhovoru v časopise GQ: „Triton je otec hluboce milující svou nejmladší dceru, který bojuje s tím, že ho chce opustit. Není vůbec schopný se s tím vyrovnat a dát jí podporu, již si zaslouží. Podle mě je to velmi shakespearovské.“

Hodně se mi ulevilo, že nemusím být do půl těla nahý. Nejsem totiž ani Dwayne Johnson, ani Brad Pitt

Role snů

Ve filmu zazní hudba z původní, animované Malé mořské víly z roku 1989, ale i čtyři zbrusu nové písně, které napsal Lin-Manuel Mirand. Bardem míní, že zpívání nakonec zvládl, ale vedle třiadvacetileté talentované zpěvačky Halle Baileyové hrající Ariel to prý bylo náročné.

„Hodně se mi ulevilo, že nemusím být do půl těla nahý, ocenil jsem brnění. Nejsem totiž ani Dwayne Johnson, ani Brad Pitt,“ zavtipkoval v interview pro magazín Entertainment Weekly.

Vloni se představil v dramatu Ricardos. V něm ztvárňuje skutečného kubánsko-amerického herce Desiho Arnaze, kterého díky roli Ricka Ricarda v úspěšném filmu a seriálu s názvem I Love Lucy znaly v padesátých letech desítky milionů amerických domácností.

Zrůdám se nebrání

„Chtěl jsem ho hrát roky. Arnaz byl totiž nejen skvělý herec, ale také excelentní hudebník a komediální génius. Takže když jsme si s režisérem Aaronem Sorkinem v lednu 2021 plácli, byl jsem šťastný,“ vzpomíná Bardem, který prý přistupoval k roli s pokorou a s vědomím, že jeho ztvárnění Arnaze bude pitváno všemi, kteří si hvězdu z I Love Lucy před lety zamilovali.

Foto: Bontonfilm V oceňované satiře Dobrý šéf bravurně vykreslil odporného a krutého továrníka Julia Blanca.

Oscara si Javier Bardem vysloužil za roli vražedného psychopata v thrilleru bratrů Coenových Tahle země není pro starý (2007). Se zvrhlými postavami pokračoval dál a očividně s nimi nekončí. Jako odporný chlap se předvedl v oceňované satiře Dobrý šéf (2022).

„Julio Blanco má továrnu, rodinnou firmu, ale své podnikání používá jako zástěrku pro své kruté činy. Není to sice nájemný vrah, ale jako chladnokrevný kapitalista si nezadá s těmi nejbezohlednějšími a nejvypočítavějšími postavami, jaké jsem kdy ztvárnil v průběhu celé své kariéry. Blanco je o to děsivější, že zpočátku vypadá jako přátelský člověk. Každá z ohavných postav, které jsem ztvárnil, je hrůzná jiným způsobem,“ vysvětluje Bardem.

Démonický blonďatý terorista Silva v bondovce Skyfall, bezpáteřní zákeřný bratr Lorenzo ve Formanových Goyových přízracích, vražedný psychopat Anton Chigurh z Tahle země není pro starý nebo brutální zločinec, bezohledný vrah a narkobaron Escobar měli jako padouchové své specifické pohnutky, kterým Bardem chtěl porozumět, aby zahrál co nejvýstižněji.

Přidal se k Duně

Na otázku, jak jdou podobné role dohromady s jeho osobním životem, říká: „Nejspíš mě k nim herecký bůh předurčil. Jisté je, že teď, kdy mám šťastnou rodinu s dětmi, jsou pro mě daleko náročnější. Je to ale moje práce, a když mi je režiséři dál nabízejí, nebráním se. Ne každý herec je totiž připravený ze sebe udělat na velkém plátně zrůdu. Musíte jít až na kořeny a najít to, co z nich udělalo monstra. Jak je ale vidět, blýská se na lepší časy - zpívám…“

Matka mi říkala, že jsem dítě štěstěny, a já jsem jí věřil. Jen jí vděčím za to, čím jsem

Bavilo ho i natáčení pokračování dobrodružné sci-fi Duna: Část druhá, která vstoupí do kin letos na podzim. V té se hlavní hrdina - Paul Atreides - připojí k fremenům, mezi nimiž žije i jeho múza Chani. Začíná pomalu spřádat plány, jak se pomstít nepřátelům, kteří stojí za zkázou jeho rodiny.

Před mladíkem stojí navíc velké dilema. Musí si vybrat mezi láskou svého života a osudem celého vesmíru. Film má ještě hvězdnější obsazení než „jednička“. Vedle Timothéeho Chalameta, Zendayi, Rebeky Fergusonové nebo Joshe Brolina uvidíme právě Bardema.

„Hraju vůdce fremenů Stilgara a moc si to v této sestavě mladých nádherných lidí užívám,“ okomentoval to.

Foto: Profimedia.cz V pokračování dobrodružné sci-fi Duna: Část druhá si náramně užívá roli vůdce fremenů Stilgara.

Nedávno zavzpomínal na svou matku Pilar, jednu z nejznámějších španělských hereček, jež před dvěma roky zemřela: „Říkala, že jsem dítě štěstěny, a já jsem ji hluboce miloval a věřil jí. Byla to právě ona, která mě seznámila s divadlem, když jsem byl ještě batole. Od dvou let mě vodila po španělských scénách, kde se ucházela o angažmá. Přestože mě později lákal i sport a přitahovalo mě malířství, hraní nakonec zvítězilo. Jen jí vděčím za to, čím jsem.“

Víte, že…

Na mezinárodním filmovém nebi se prosadil v roce 1992 ve snímku Šunka, šunka jako svalovec Raúl. Naštěstí včas pochopil, že by ho tvůrci mohli snadno zaškatulkovat jako bezduchý sexsymbol, a začal si role pečlivě vybírat.

Zlom v jeho kariéře přišel díky jeho obdivuhodnému výkonu v roli pronásledovaného kubánského spisovatele Reinalda Arenase ve snímku Než se setmí (2000); poprvé hrál v angličtině. Snímek se stal v Hollywoodu senzací a Javier si vysloužil svou první oscarovou nominaci.

O dva roky později mu herec John Malkovich nabídl titulní roli policejního detektiva ve filmu Tanečník seshora, jenž režíroval. O Javierovi řekl: „Je to nejlepší mladý herec v Evropě a možná i na celém světě. Má sílu jako býk, ale uvnitř je velmi citlivý, jeho talent je nekonečný.“

Herci jsou i Javierovi sourozenci Carlos a Monika.

Natočil na padesát filmů, z toho zhruba polovinu v angličtině, ve španělštině však točí stále nejraději.

S Penélope Cruzovou, se kterou se po letech známosti v roce 2010 oženil a má s ní dvě malé děti, žije v Madridu, kde vlastní několik restaurací. Přestěhovat se do Ameriky nechce.

