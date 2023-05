RECENZE: Malá mořská víla aneb čas ubývá, líbačka furt nikde

Do těchto kulis pak tvůrci zasadili notoricky známý příběh o lásce, která se musí prosadit, i když jí nikdo nepřeje. Halle Bailey hraje pubertální dívku toužící po světě lidí velmi věrohodně. Oproti předloze je její postava feminističtější.

Lépe řečeno, vážně nespoléhá na chlapa, že ji zachrání a spasí… S tím souvisí, že její vyvolený Erik zase není typický macho princ. Jejich vzájemné okouzlení uprostřed oceánů je ale uvěřitelné a člověk jim od začátku fandí, aby jim to navzdory klatbě zlé Uršuly (Melissa McCarthy alias Tereza Groszmannová) v lásce vyšlo.

Jen by to vše nemuselo trvat tak dlouho. Jak shrnula jedna z „nelidských“ postaviček – v příběhu mluví ryba, krab i pták - „čas ubývá, líbačka furt nikde“. Což bych za sebe podepsala. Zkrácení o pár, spíš více než pár, minut by snímku rozhodně prospělo. Zejména doprovodné pasáže z mořského, pozemského světa jsou dlouhé, navíc občas vizuálně roztříštěné a dost temné.