RECENZE: Nové verzi Tří mušketýrů vévodí Vincent Cassel jako Athos

Ohlášeným záměrem režiséra Martina Bourboulona bylo zachovat co největší věrnost předloze, což ve výsledku platí jen do určité míry. Zápletka prvního dílu románu je dostatečně známá, připomeňme ji tedy jen velmi stručně.

Do Paříže přijíždí mladý Gaskoněc D’Artagnan. Stane se kadetem mušketýrské gardy, přidá se k Athosovi, Porthosovi a Aramisovi, a nakonec se, poté, co společně zachrání královnu před skandálem s anglickým vévodou Buckinghamem, stanou ze tří mušketýrů čtyři.

Jakkoli to působí nečekaně, není toto podání mušketýrské doby vůbec špatné. Tvůrci film točili i v dalších ohledech jinak než jejich předchůdci. Uvědomovali si, že dnešní publikum je jiné než to v šedesátých nebo sedmdesátých letech. Ve filmu je méně patosu, víc než na vyjádření emocí, soudržnosti, přátelství a cti se sází na akci. Souboje jsou drsné, meče zajíždějí do nepřátelských těl s očividnou lehkostí. Množství bitek ovšem ubralo například na obvyklém rozpracování cesty do Anglie pro královský náhrdelník, tentokrát ani nejedou všichni.