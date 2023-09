Cillian Murphy: Moje další postava už kuřák nebude

„Nebaví mě osobnostní stránka herectví. Nechápu, proč mám zářit na talkshow. Jsem šťastný tím, že dělám to, co miluji. S Oppenheimerem je to jiné, je to mimořádný kus práce. A vlastně moje první velká hlavní role,“ odtušil Cillian Murphy. V interview pro Guardian prozradil i to, jak se dozvěděl, že ho slavný režisér Christopher Nolan obsadil do hlavní role.

„Zavolala mi jeho manželka, producentka Emma Thomasová, s tím, že mi chce Chris něco říct, a předala mi sluchátko. Pak Nolan říká: Cilliane, byl bych rád, kdybys hrál hlavní roli v této nové věci. Nebyl jsem schopný slova. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Šok, nádherný šok. Hned pak jsem ale věděl, že mě čeká hodně práce. Začali jsme prakticky okamžitě, měl jsem na to šest měsíců,“ vzpomíná Cillian Murphy s tím, že hrát v tomto hvězdami obsazeném dramatu otce atomové bomby, fyzika Roberta Oppenheimera, byla neskutečná výzva.

Nolan adaptoval biografii jaderného vědce podle knihy American Prometheus z roku 2005 a Cilliana si vybral, když se díval na obálku této knihy. Právě tam si uvědomil, že rysy jako chrpové modré oči a intenzivní pohled vědce s Murphym rezonují.

„Abych Oppenheimera zahrál co nejvěrněji, prošel jsem vyčerpávající mentální a fyzickou přípravou. Byl jsem ale nabitý šílenou energií, o přestávkách na jídlo jsem nepřemýšlel. Bouřlivá rychlost, s jakou Nolan pracoval a křižoval USA, usnadňovala přeskakování jídel. Začal jsem zapomínat jak na jídlo, tak na spánek,“ přiznal v rozhovoru s tím, že až vyzáblý Oppenheimer také nikdy pořádně nejedl a „živil“ se cigaretami Chesterfield a dvojitými martini.

„Potom, co jsem donedávna kouřil hrozně moc cigaret v seriálu Peaky Blinders – Gangy z Birminghamu (2013–2022), přišlo tohle cigaretové šílenství. Moje další postava už určitě kuřák nebude,“ dodal rezolutně Murphy.

Foto: KVIFF Jamie Dornan a Cillian Murphy ve snímku Anthropoid

Desítky charakterních rolí

Murphy slavil úspěch už v roce 2002 za britský sci-fi thriller 28 dní poté v režii Dannyho Boylea, kdy rolí hlavního hrdiny Jima vstoupil do žánru hororu. Ten se probouzí z kómatu dvacet osm dní poté, co smrtelný virus obrátil svět vzhůru nohama. Jeho nezapomenutelných charakterních rolí jsou ale desítky.

Mezi nejpamátnější patří Dr. Jonathan Crane – Strašák v prvním filmu trilogie Batman začíná (2005), kdy se po boku Christiana Balea poprvé ujal role mistrně zahraného záhadného padoušského psychiatra.

Za špičkový je považován i jeho výkon v roli Roberta Fischera z mysteriózní sci-fi Počátek (2010) vedle Leonarda DiCapria. Hrdý je i na válečný Anthropoid (2016), který natáčel v Praze a kde si zahrál Josefa Gabčíka.

Víte, že… Je nejstarší ze čtyř dětí z rodiny, která milovala muziku. Otec, státní úředník, hrál na každý nástroj, bratr na klavír a on už v deseti psal písně a zpíval, později hrál na kytaru v úspěšné rockové kapele Sons of Mr. Green Genes.

V roce 2004 se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Yvonne McGuinnessovou, která přišla v roce 1996 na vystoupení jeho kapely.

Od roku 2013 vystupuje na britské rozhlasové stanici BBC Radio 6 Music, v pořadu Cillian Murphy’s Limited Edition diskutuje o své oblíbené hudbě.

Je nadaný na jazyky. Když v Americe poprvé přišel do jedné z talentových agentur, nevěřili, že je Ir, tak přesvědčivý měl americký přízvuk. K angličtině a irštině má díky matce, učitelce francouzštiny, výbornou i francouzštinu a pro seriál Peaky Blinders se naučil romsky.

Ira nezapře ve filmu ani v soukromí

V interview pro Collider online na otázku, co by si přál, aby diváci, kteří ho neznají, viděli z jeho filmu jako první, Cillian Murphy odpověděl: „Asi by to bylo válečné drama režírované skvělým Britem Kenem Loachem Zvedá se vítr (2006). Je o irské historii, sleduje postavy v době irské války za nezávislost a irské občanské války a je nádherně udělané.“

V této souvislosti se nabízí i devítileté působení Cilliana Murphyho v roli Tommyho Shelbyho v seriálu Peaky Blinders.

Výpravná sága od scenáristy Stevena Knighta o zločineckém gangu v Birminghamu na počátku 20. století měla obrovský úspěch v Anglii i v Irsku.

Foto: Profimedia.cz Cillian Murphy v seriálu Peaky Blinders

„Vlastně díky ní jsem se dostal do povědomí širší veřejnosti. V jeho centru je můj Tommy Shelby, vůdce Peaky Blinders, s čepicí zdobenou kšiltem se zašitou žiletkou. Je morálním srdcem dramatu – provozuje hazardní hry, pašuje drogy, chladnokrevně zabíjí. Také ale brání utlačované, pro své děti by udělal cokoli,“ dokresluje roli.

Takové maličkosti a Magdaleniny prádelny

Po dokončení Oppenheimera začal pracovat na produkci historického dramatu režiséra Tima Mielantse podle cenami ověnčené brilantní novely Irky Claire Keeganové Takové maličkosti. Murphy je jejím velkým fanouškem.

„Pamatuji si, jak jsem ve vlaku četl její román Foster – Třetí světlo z roku 2010. Musel jsem si přetáhnout přes obličej mikinu, protože jsem tak strašně plakal. Každopádně jsem chtěl pracovat i s režisérem Timem Mielantsem z Peaky Blinders. Budu hrát hlavního hrdinu i produkovat,“ potvrdil deníku The Irish Times.

Režisér Sam Hargrave pro Novinky: Vyproštění 2? Nikdy jsem v Česku neslyšel větu: tohle už nejde

Děj se odehrává o Vánocích v roce 1985 v malém irském městečku, na jehož okraji je klášter a prádelna. „Hlavním hrdinou je zde otec Bill Furlong, obchodník s uhlím, s manželkou a pěti dcerami, který odhalí temné tajemství místní magdalénské prádelny,“ prozrazuje Cillian.

„Magdaleniny prádelny byly nechvalně proslulá, otřesná místa pro převýchovu žen, vlastně veřejně prospěšné věznice pro ženy v Irsku. Stále mi připadá šílené, že poslední z nich byla uzavřena až v roce 1996. Dnes jsme společensky daleko vyspělejší, ale musíme se umět podívat zpět. A umění je lepší způsob, jak toho dosáhnout. Jsem proto poctěn, že mám příležitost uvést tento velkolepý román na filmové plátno,“ pyšní se Murphy.

Bude produkován irskou produkční společností Big Things Films, výjimečným partnerem je společnost Artists Equity, kterou loni založili Ben Affleck a Matt Damon.

Foto: Profimedia.cz Cillian Murphy na premiéře snímku Oppenheimer v Londýně

Cillian Murphy je známý tím, že si velice chrání soukromí a rodinný život. I proto se zhruba před pěti lety rozhodl přestěhovat se svou ženou, umělkyní Yvonne McGuinnessovou, a jejich dvěma syny, dnes už osmnáctiletým Malachym a šestnáctiletým Aranem, z Londýna zpět do rodného Irska. Jejich rezidence je v Monkstownu v hrabství Dublin.

V rozhovoru pro The Irish Times Cillian Murphy vysvětlil, že chtěli být blíže rodině, aby i synové mohli být blíž svým prarodičům.

„Když žijete ve světové metropoli, jako je New York nebo Londýn, je to skvělé, vzrušující a stimulující, když je vám třicet. Pak přijde doba, kdy chcete něco klidnějšího a daleko od tlaku na život v obrovském městě. A Irové jsou obecně opravdu slušní. Pokud vědí, jaký typ člověka jste, respektují to. Přestěhovat se zpátky domů byla ta nejlepší věc, kterou jsme udělali.“

