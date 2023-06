Vegetariánský burger pětkrát jinak

Ze směsi tvořte asi centimetr vysoké placky, které by měly být stejně velké jako průměr housky.

Dbejte na výběr dobré bulky. V pekárnách dnes běžně seženete čerstvé. Nebo si je upečte doma. Bulku před kompletováním burgeru rozřízněte a řeznou stranou dolů krátce opečte. Bude lehce křupavá a bude chutnat atraktivněji. Pokud máte na výběr, zvolte hutnější housku. Nasákne vše, co má, a přitom se nebude zbytečně rozpadat.

Při přípravě vegetariánské varianty nechte na vege burgeru roztéct plátek čedaru. Patří přesně na toto místo. Při přípravě veganské varianty můžete burgeru dodat šmrnc hezkou vrstvou restovaných kroužků cibule nebo slabou bramborovou plackou. Je to pracnější, ale stojí to za to.