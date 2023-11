Známky, že jste byli vychováváni manipulativními rodiči

Rodičovství by mělo být založeno na lásce a vytváření bezpečného prostředí, které umožní dítěti vyrůst v nezávislého, šťastného a zralého dospělého jedince. Nátlak a represe, jež ve velkém používají manipulativní rodiče, k tomu ale nevedou.

Mezi manipulativní rodiče přitom patří tzv. helikoptéroví rodiče , kteří jsou přespříliš ochranitelští a kteří mají potřebu mít život svých dětí pod absolutní kontrolou. Nejenže tak neustále kontrolují, co jejich děti dělají, ale i za ně žehlí všechny jejich problémy, vyřizují za ně všechny důležité i nedůležité věci, včetně úkolů či projektů do školy. Snaží se jim jednoduše vytvořit bezstarostný život. Bohužel přes své dobré úmysly dětem velmi ubližují.

Další skupinu pak tvoří narcističtí rodiče , kteří strhávají veškerou pozornost na sebe. Když někdo zpochybní jejich pocit nadřazenosti, reagují agresí. Druhé ponižují, aby sami vynikli. Tito lidé často navenek působí jako příkladní, svědomití, pečující rodiče, a jen málokdo tak dokáže odhalit, co jejich děti skutečně prožívají.

Dysfunkční rodiče často používají srovnávací techniky. Pokud vás rodiče srovnávali s ostatními dětmi a neustále vám říkali, že nejste tak chytří, šikovní a skvělí jako jiní, pak to obvykle ovlivní i váš život v dospělosti. Budete se totiž i nadále automaticky srovnávat s ostatními a opakovat dynamiku své rodiny, což velmi významně negativně ovlivní vaše sebevědomí.

I v dospělosti vyžadují potvrzení od ostatních, že dělají správné věci a jsou dobří. Je to pro ně palivo, které potřebují k posílení své sebeúcty a sebepojetí. Pro druhé to může být ale velmi vyčerpávající.

Často nevědomě přebírají vzorce chování svých manipulativních rodičů. Podle článku zveřejněném v časopise PLos One se tyto psychologické stavy mohou i dědit.

Neumí vyjádřit, co cítí

Mnozí z těch, kteří vyrostli v takových rodinách, si do dospělosti v sobě nesou psychické trauma, které může vést k vážným problémům s regulací emocí. Dotyční se tak snadno ocitají v pasti stresu a úzkosti.

Ano, ale je to vždy dlouhodobý proces. Člověk se nejprve musí rozhodnout, jaké pouto si chce i v dospělosti udržet se svými rodiči. Někdy sám vnímá jako to nejlepší, co pro sebe může udělat, distancovat se od nich.