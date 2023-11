V 9 měsících mu diagnostikovali leukémii. Po transplantaci kostní dřeně si Toník konečně užívá života

Praktická lékařka rodiče poslala do nemocnice na krevní testy a tam Lucie poznala, že je něco opravdu špatně. „Zpozorovala jsem, že petechie, tedy skvrnky, má už po celém těle. A to bylo hodně divné,“ zavzpomínala. „Prohlédla nás tam jedna paní doktorka, pak si raději zavolala kolegyni, protože podle mě už věděla, o co jde.“