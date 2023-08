Předčasný porod i krvácení do mozku. Tříletá Sofinka s dětskou mozkovou obrnou si život těžce vybojovala

Velký zvrat přišel po týdnu života. Sofinka začala krvácet do mozku. „První postup byl takový, že jí lékaři udělali lumbální punkci, kterou snášela ale velmi špatně, dost zvracela. A teď si představte, že vám zvrací kilové dítě. To byl mazec,“ vzpomněla na události léta roku 2020 maminka.

„Sofince museli dát do hlavičky takovou houbičku, skrz kterou jí ten mok dvakrát denně tahali. Tím, že s houbičkou ale nemůžete jít domů, tak jí dali do hlavy V-P shunt,“ vysvětlila maminka.

V-P shunt je zavedení katetru - hadičky, která odvádí přebytečný mozkomíšní mok z mozku do břišní dutiny, kde se mok rychle vstřebává do krve. V katetru je malý ventil (nejčastěji za uchem), pomocí kterého lze přes kůži regulovat množství odváděného moku.

„Doma nás zase čeká koloběh protahování, jezení a uspávání,“ dodala. Tatínek Radek chodí přes den do práce, finanční péče o domácnost zůstává a dlouho ještě zůstane na něm. Doma bude paní Lenka s dcerou až do jejího nástupu do povinné školní docházky.

„Než nastoupí do školy, tak s ní musím být doma a dojíždět na cvičení. Co bude potom, to netuším. Teď jsou ale nejdůležitější roky, kdy ji dokážeme něco naučit. Pak už ji to nenaučíme, to nedoženeme,“ vysvětlila maminka.