Lékaři dnes umí udržet těhotenství i několik týdnů po odtoku plodové vody

Vyšetření rizika předčasného porodu, které vychází z britské studie QUiPP, provádějí zdarma v pražské porodnici U Apolináře a mohou se na něj přes internetový portál predcasnyporod.eu objednat těhotné ženy z celé republiky, které patří do rizikové skupiny a obávají se předčasného porodu, zvláště pokud již dříve prodělaly předčasný porod či jinou komplikaci po 16. týdnu těhotenství.

Spontánní předčasný porod má dvě základní klinické formy – předčasný porod s kontrakcemi a předčasný předtermínový odtok plodové vody. Druhá jmenovaná forma s sebou donedávna nesla obavy ze závažných komplikací u matky i plodu, především infekce. Soudobé informace ale naopak ukazují, že tyto komplikace jsou relativně dobře předvídatelné a velmi málo časté. Lékaři se proto takovou rodičku snaží udržet „pohromadě“ co nejdéle.

„Paradoxně kouzlo spočívá ve zdrženlivosti. Prodloužení těhotenství v takovou chvíli je nejvýznamnější prognostický ukazatel pro miminko do budoucnosti,“ říká Koucký.

Lékař Novinkám také svěřil, že právě u Apolináře pracují s takovými metodami, které ve světě ještě nejsou zavedeny do běžné praxe. Mají na to speciální přístroje.

Lidská imunita hraje klíčovou roli v pozadí spontánního předčasného porodu, ale tyto metody ještě zdaleka nejsou ve světě zavedeny do rutinní diagnostické praxe, takže se spíše jedná o experimentální možnosti.

Koucký přiznal, že poznatky z těchto vyšetření opravdu zapojují do běžné denní praxe. Ty hodně pomáhají zlepšovat přesnost predikce spontánního předčasného porodu.

Díky této predikci se lékařům podařilo mnoho žen zavést do ambulantního režimu. „Spíš než že by nám to pomohlo snížit riziko předčasného porodu, tak se nám daří je léčit ambulantně. Dřív musely tyto ženy trávit čas přímo v porodnici, nyní stačí velmi pečlivá ambulantní péče, nemusí zde být hospitalizovány,“ říká Koucký.