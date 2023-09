Péče o postižené děti má být dostupnější

Nyní, po letech upozorňování na tento problém, si jej všimla ministerstva. Resorty práce a sociálních věcí a zdravotnictví společně deklarují, že chtějí nastartovat legislativní a systémové změny, které zaručí, že rodiny s postiženými dětmi dostanou pomoc maximálně do měsíce od diagnózy.

V novele zákona o sociálních službách, kterou resort připravuje, by podle ní měla být zakotvena také větší koordinace ze strany státu, co se týče zajištění financování.

Peníze k organizacím, které ranou péči zajišťují, totiž nyní tečou přes kraje, a zde platí, že co kraj, to jiná cesta. Proto je v některých krajích kapacit dost, jinde se musí čekat.

„Máme čtrnáct různých systémů financování. Čekáme zlepšení podmínek, aby rodiny dostaly pomoc včas, maximálně do měsíce,“ řekla Právu Jitka Barlová, ředitelka Společnosti pro ranou péči, která v Česku existuje už 33 let.

Uvedl, že VZP chystá s Ústavem zdravotnických informací a statistiky projekt vyhodnocování krajů, jak k poskytování rané péče přistupují. To by podle něj mohlo krajské šéfy motivovat.

Raná péče doplácí mimo jiné i na nízkou informovanost. Rodiče, kteří by na ni měli nárok, mají informovat především jejich dětští lékaři, a ti často nevědí, že něco takového existuje.

Náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník řekl, že resort má v plánu zahrnout ranou péči do Národního zdravotnického informačního portálu.

Pracovníci v rané péči ocenili, že resorty spolu už alespoň začaly komunikovat. „Už chápou, co je raná péče a že je třeba rodinám pomáhat od první chvíle. Stává se nám, že nám zavolají rodiny i s šestiletým dítětem,“ uvedla Jana Ježková z neziskové organizace EDA. Pojišťovny přitom hradí tuto péči pouze dětem do sedmi let.