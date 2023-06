Zákon zapomněl na děti. Posledním dětským ozdravovnám v Česku hrozí zánik

Po desítky let tu děti s problémy v oblasti horních cest dýchacích tráví týdny na horském vzduchu. Právě klima v místech ozdravoven přináší ten největší benefit léčby astmatu a různých alergií. I přes to posledním čtyřem ozdravovnám v České republice hrozí zánik.

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov podalo na výzvu krajského úřadu žádost o přeregistraci ozdravoven, krajský odbor zdravotnictví ji však po několika měsících správního řízení zamítl.

Původní registrace je z roku 2003, zákon o zdravotních službách z roku 2012 nezná pojem dětská ozdravovna. Posuzuje je jako zařízení následné péče.

Foto: Novinky Rušení ozdravoven v Peci pod Sněžkou

Máte těžké astma a nepomáhají ani kortikosteroidy? Je čas na změnu Komerční články

„Rozhodnutí Královéhradeckého kraje, oboru zdravotnictví, pro nás jednoduše znamená, že bychom tu novou přeregistraci nedostali a museli zavřít,“ řekl ředitel ozdravovny Bedřichov- Špindlerův Mlýn Petr Kraus.

„Na novou registraci chybí ozdravovnám personál, problém je, že krajský úřad to porovnává s personálem odborných dětských léčeben,“ dodal Kraus. Odborné léčebny se ale péči o pacienty věnují zcela v jiném režimu, a právě proto také potřebují jiné podmínky.

Dětské ozdravovny by ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví mohly podle Krause spadat do „kolonky“ následné péče, v tom případě by na jejich provoz nebyl tak vysoký personální tlak.

„Ten personál by tam byl několika násobný než máme dnes. 30 let nás pojišťovny platí jako dětské ozdravovny a najednou po nás někdo chce personál jako v léčebných odborných ústavech,“ sdělil Novinkám Kraus.

„Problém vznikl už v roce 2012 a bylo by nejlepší, kdyby už tehdejší vedení kraje proti tomu protestovalo a snažilo se o případnou legislativní změnu. Bohužel se tak nestalo a letos krajský úřad výjimku při přeregistraci s ohledem na platnou legislativu udělit nemohl,“ vysvětlil tiskový mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Foto: Novinky Rušení ozdravoven v Peci pod Sněžkou

„Je to trochu absurdní situace, kdy pojišťovny platí za činnost ozdravoven s nemají s tím sebemenší problém a my, jako zřizovatelé navíc na fungování ozdravoven doplácíme milionové částky,“ dodal Lechmann.

Nejistý postoj kraje

Královehradecký kraj sdělil Novinkám, že předpokládá, že čtyři poslední dětské ozdravovny zůstanou v provozu.

„Stávající vedení kraje v posledních dvou letech opakovaně intenzivně jedná s vedením ministerstva zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, pediatrickou společností i v rámci senátního výboru pro zdravotnictví. Bohužel se zatím nepodařilo přimět ministerstvo zdravotnictví ke změně legislativy, vyhlášek nebo jiného právního ukotvení statutu a fungování dětských ozdravoven,“ řekl tiskový mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Foto: Novinky Rušení ozdravoven v Krkonoších

„Předpokládáme, že rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bude učiněno v návaznosti na různé dílčí závěry včetně doporučení k zachování ozdravoven a příslibu financování jejich provozu. Proto věříme, že ozdravovny zůstanou v provozu,“ doplnil Lechmann.

I přes tato tvrzení ale v programovém prohlášení kraje z roku 2020 stojí, že s ozdravovnami dlouhodobě nepočítá. „Provoz dětských ozdravoven bude utlumován v závislosti na jejich významu ve zdravotní péči a efektivitě provozu,“ píše v dokumentu.

Nejasné je také to, co by kraj se nemovitostmi, v kterých ozdravovny sídlí, udělal. Místní obyvatelé se obávají případného vzniku apartmánového bydlení.

„Já celou tu situaci sleduji s velkým strachem. Ozdravovny jsou v Peci od roku 1926 a ty budovy v kterých sídlí, jsou velmi lukrativní. Kdyby přešly do soukromých rukou a staly se z nich jen apartmány, tak pro nás, jako pro obec, je to obrovská zátěž. Navíc by nám to sebralo další pracovní místa. Už takhle se od nás lidé stěhují,“ řekla Novinkám starostka Pece pod Sněžkou Ilona Karlíková z nestranného sdružení kandidátů.

S rozhodnutím o nepřidělení registrace se tak ředitelé ozdravoven obrátili přímo na ministerstvo zdravotnictví.

Denní světlo a čerstvý vzduch přispívají k duševní pohodě Komerční články

Ministerstvo zatím nerozhodlo

„V dané věci nebylo prozatím rozhodnuto. Zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí odvolacího orgánu doposud neuplynuly,“ odpověděl na dotaz Novinek tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Na ministerstvo se obrátilo prostřednictvím petice i více než 1600 rodičů. Tu sestavila jedna z maminek, jejíž dítě se v ozdravovnách také léčilo.

„Já ty ozdravovny považuji za opravdu důležitý článek celého toho procesu, především pro děti, které jsou nemocné. Proto jsem založila tu petici a začala sbírat podpisy na podporu zachování léčeben,“ sdělila Novinkám Jitka Drábková.

Foto: Novinky Petice před odevzdáním na ministerstvo zdravotnictví

„Nikdo nezpochybnil, že léčba v ozdravovnách dětem neprospívá, ba naopak. Kvůli tomu, že je zde nějaká legislativní chyba, zavřít fungující zdravotní zařízení, mi přijde úplně nesmyslné,“ dodala.

Iniciátorka petice se předem snažila domluvit schůzku s někým, kdo by byl ve věci kompetentní a mohla mu lépe objasnit své důvody pro sestavení petice.

„Máme homeoffice“

„Nikdo ale nebyl schopen se se mnou setkat. Kontaktovala jsem oddělení pro styk s veřejností, bohužel oni momentálně mají homeoffice a v následujících dnech to bude pokračovat. Takže tu nebyl nikdo, kdo by se se mnou setkal,“ vysvětlila Jitka Drábková.

Petici nakonec předala na podatelnu s příslibem, že se dostane k ministru zdravotnictví.

V minulém týdnu ale získala iniciátorka petice od oddělení kontroly ministerstva zdravotnictví dopis s informací, že „petice byla podstoupena k přímému vyřízení ředitelce odboru zdravotní péče.“

Osud ozdravoven tak stále zůstává nejasný. Pokud by ministerstvo ředitele ozdravoven nepodpořilo, nevyloučili ani to, že se obrátí na příslušné soudy.

Anketa Myslíte, že by provoz dětských ozdravoven měl být zachován? Ano 100 % Ne 0 % Celkem hlasovali 2 čtenáři.

Přízemní ozón dusí lidi v Praze, středních Čechách a v Ústeckém kraji Domácí