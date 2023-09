Motolský „Mekáč“ už ubytoval rodiny více než 150 těžce nemocných dětí

„Věděli jsme, že musíme na několik týdnů do Prahy, a neměli jsme moc na výběr. Hotel nepřipadal v úvahu, hledat si krátkodobý pronájem taky ne,“ popisoval nešťastnou situaci dvaačtyřicetiletý muž. Čtyřčlenná rodina Voráčkových měla štěstí, že v areálu motolské nemocnice už devět měsíců funguje Dům Ronalda McDonalda, který poskytuje ubytování pro rodiny vážně nemocných dětí.

Téměř polovina těchto dětí se v Motole léčila s onkologickou diagnózou, do třípatrové budovy s jedenadvaceti pokoji a moderně zařízeným interiérem posílají rodiny i lékaři z novorozeneckého či chirurgického oddělení.

Rodiny mají v domě vše, co potřebují: kromě pokojů hotelového typu je zde společná kuchyně, herna i zázemí, kde se dá například pracovat na počítači. Ze střechy budovy, kde funguje zatím provizorní posezení, je z jedné strany vidět na dětskou kliniku motolské nemocnice a z druhé strany na tzv. ozařovnu, kde se léčí děti s nádory.

„Je to důležitý psychologický moment, když víte, že máte lékaře doslova na dosah ruky,“ uvedla Švingrová Pešatová.

„Často se nás lidé ptají, jak to zvládáme, když je dům plný vážně nemocných dětí. My ale vidíme, jak se u nás uzdravují, je jim tu dobře. To je pro nás hodně pozitivní,“ řekla ředitelka.