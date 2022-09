Díky službě Homesharing si maminka autistického Vašíka může občas udělat volno

Hostitel, který se do této služby přihlásí, si po dohodě dítě bere pravidelně k sobě. Tráví společně čas, jdou třeba na procházku, hrají si spolu, a pak vrátí dítě zpátky rodičům. Zjednodušeně by se dalo říct, že se jedná o variantu hlídání.

„Usoudila jsem, že bych to mohla dělat ve volném čase. Pomoct s hlídáním. Takže jsem začala občas hlídat syny kamarádce, neorganizovaně, a když vyrostli moji synové, tak jsem si řekla, že bych to mohla dělat pravidelně. Hned od začátku jsme si s Vašíkem rozuměli. Beru ho do skautské klubovny, tam je klid, to se mu líbí. Teď v létě jsme pořád v lese,“ vypráví hostitelka Hanka.