Co všechno se změní v partnerském vztahu po padesátce

Děti vylétly z hnízda, pracovních povinností přibývá a partnerská vášeň pomalu vyprchává. I tak může vypadat život padesátnice. Pojďme se podívat na nejčastější problémy a scénáře, se kterými ženy okolo padesáti let bojují. A to nejen v partnerských vztazích.

Bohužel, okolo padesátého roku si můžete všimnout, že s partnerem trávíte méně kvalitního času, v horším případě se během všedních dnů naprosto míjíte. „Jediná chvíle, kdy spolu manželé tráví více času, je při sledování televize. A to je opravdu málo,“ říká socioložka Christine Carterová.

Není nic výjimečného, když okolo padesátky začnete přemýšlet nad tím, že život není takový, jaký jste si ho vysnila. A to nejen v rovině pracovní, ale také partnerské.

„Od žen naší generace se očekává, že se dožijí devadesátky. Některé si proto uvědomují, že stále mají čas na to, aby si našly partnera, se kterým budou šťastné,“ říká terapeutka Diann Wingertová.

Pomocníkem vám může být tzv. deník vděčnosti, do kterého si denně zapíšete pět pozitivních věcí. Máte kariéru, kterou milujete? Dělá vám radost váš čtyřnohý přítel? Připravil vám partner perfektní večeři? To všechno jsou body, za které můžete být vděčná.

„Jde o to, abyste přesunula svou pozornost od věcí, které nedopadly tak, jak jste plánovala, a zaměřila se na to, co je ve vašem životě pozitivní,“ uzavírá Carterová.