Jak ve zdraví přežít nepořádek v pokojích dospívajících

Vesmír puberťáka je jednoduše krabička překvapení a nejistot. Kdykoliv si budete myslet, že už vás nic nepřekvapí, opět se stane něco, co vám vezme dech. Nicméně můžete se snažit sebevíc, svá dítka v pubertě nepředěláte. Podle odborníků jednoduše proto, že za všechny vrtochy dospívajících mohou hormonální změny. Testosteron a estrogen ovlivňují cirkadiánní rytmus dospívajících, což se odráží na jejich postoji a chování.

Pro většinu rodičů je něco zcela nepochopitelného, proč jinak tak chytrý a šikovný dospívající dokáže v pokoji za tak krátkou dobu udělat takový binec. Ale dospívající nic z toho neřeší. Naprosto v klidu bude ve svém pokoji několik týdnů, či dokonce měsíců, aniž by z podlahy sesbíral odpadky či špinavé oblečení. Někteří si dokonce v naprostém klidu do takového pokoje pozvou své kamarády.

Rodiče s tím mohou bojovat sebevíc, ale ani když už to nevydrží a pokoj jim uklidí, nic to nevyřeší. Za pár dní bude vše stejné, bez ohledu na všechny hádky a výčitky.

Podle odborníků nejde o žádnou rebelii, ale jen o celkovou neuspořádanost . Kromě nepořádku v pokoji se to týká i jejich věčného odhazování věcí různě po bytě, odkládání obalů od potravin, špinavých talířů všude možně po bytě či neschopnosti v domácnosti s čímkoliv pomoci.

Stejně tak platí, že zatímco dospívající budou moci vše, oni sami si začnou vymiňovat svůj osobní prostor, do kterého budou mít dospělí vstup zakázán.

U chlapců za to může vyšší hladina testosteronu, jež je spjatá i s hormonem vasopresinem, tedy hormonem svádění a obrany území. I díky tomuto hormonu mladík začne všemi prostředky bránit svůj soukromý prostor. Do dětského pokoje tak budou mít rázem všichni zákaz vstupu.

Vše souvisí se sexuálním probouzením adolescentů. Výsledkem této hormonální revoluce je produkce pachů, které odliší samce od samic a jako takové je identifikují. Je to typické pro celou živočišnou říši.

Pokud chcete přimět dospívající k pořádku, pak vězte, že si to nikdy nevymůžete křikem a nucením. Čím více budete tolerantní, tím dříve to sami pochopí a změní. To samozřejmě neznamená, že jako rodiče dál nebudete nastavovat pravidla a hranice pro své děti.