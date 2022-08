Jak naučit děti finanční gramotnosti? Začněte už ve školce

„Finanční gramotnosti dětí nejvíce bráníme my rodiče, když jim začneme dávat peníze a neseznámíme je s tím, jak s nimi pracovat. Stejně jako dospělí by děti měly rozdělovat peníze na tři hromádky - jedna pro každodenní režii, druhá pro radost a třetí na železnou rezervu, která znamená jistotu, ale může se stát i nádeníkem, který vydělává peníze a pomáhá nás finančně zabezpečovat,“ vysvětluje zakladatelka a autorka vzdělávacího konceptu Finance pro radost Marcela Hrubošová.

S výukou finanční gramotnosti by se přitom mělo začínat již v mateřské školce.

„Ve své práci se zaměřuji už na předškoláky, tedy pěti až šestileté děti, a jsou to neuvěřitelní obchodníci a parťáci do diskuze o financích. Čím později se děti o financích učí, tím více už do sebe dostaly vzorce chování a návyky z rodiny. Pokud jsou rodiče dlužníci, stávají se i děti takzvanými nevinnými dlužníky a nesou si do budoucna znalosti, které získaly od svých rodičů,“ upozorňuje Hrubošová.

Jak začít

Začněte tím, že dětem vysvětlíte smysl peněz i jejich vývoj. I s nejmenšími dětmi si můžete hrát na obchod - ať už budou „jakoby“ prodávat hračky, knížky nebo třeba provozovat doma kavárnu, naučí se směňovat věci za věci, zjistí, kolik peněz co stojí a jak dlouho trvá si peníze vydělat.

Nechte je také vyrábět si vlastní peníze včetně návrhů podle jejich fantazie, bavit je budou doplňovačky typu „namaluj bohatství“ a podobně.

Které pojmy z financí by děti měly znát a rozumět jim Děti

Čím dříve děti pochopí koloběh peněz, tím lépe. „Vědět, odkud se peníze berou, že se z ničeho nic neobjevují v kapsách a peněženkách rodičů, by měly děti od útlého dětství. Stejně tak by měly vědět, že pokud člověk pracuje, zaplatí mu, a pokud nepracuje, tak ne,“ doporučuje finanční expertka Rachel Cruzeová.

Jedním ze základních doporučení odborníků je nedělat z peněz a z hospodaření s nimi záhadu. „Ze zkušenosti vím, že nejlepší způsob, jak naučit děti zacházet s penězi, je přizvat je k diskusím o rodinném rozpočtu,“ radí odborník na finance Leif Kristjansen.

„Aspoň uvidí, jak zodpovědně se stavíte k placení účtů a k problémům, které se v rámci financí řeší. Děti přirozeně napodobují rodiče, a tak začnou automaticky přemýšlet nad tím, jak se peníze utrácejí a jak to minimalizovat.“

Tipy pro nejmenší I utrácení peněz má svá pravidla a kategorie. Dejte svým nejmenším tři pokladničky na tři různé typy šetření: „Na útratu“, „Úspory“ a „Dávání“. Nechte svého potomka, aby peníze, jež dostane např. od prarodičů, jako dárek či za pomoc v domácnosti, rozdělil rovnoměrně na tři díly. Pokud si chce koupit třeba sladkost, vezme si drobné z pokladničky Na útratu. Na větší věci, na které je třeba šetřit déle, jsou tu Úspory. A peníze z pokladničky Dávání mohou posloužit na narozeninový dárek pro kamaráda.

Vymyslete se svými dětmi, na co našetří. Je lepší, pokud rodiče neplánují příliš do budoucna. Trpělivost malých dětí je omezená, těžko si vydrží rok spořit na nové kolo. Lepší je položit si otázku, co by se dalo koupit už příští měsíc. Delší čekání by je už frustrovalo, dítě by mohlo mít snadno pocit, že se svého vytouženého předmětu nikdy nedočká, a zamýšlená lekce by byla k ničemu.

Vezměte děti do obchodu, i když jim tam nic nekoupíte. Můžete jim vysvětlit, že dnes jste tu proto, abyste pořídili dárek pro někoho jiného. Na ně přijde řada jindy.

U starších dětí skvěle fungují pokročilejší deskové hry, například Monopoly, Cestování po hradech a zámcích a spousta moderních strategických deskovek, jež u dětí školního věku rozvíjejí nejen myšlení, ale i finanční znalosti včetně schopnosti plánování.

Jak naučit děti porozumět reklamě Děti

Jako rodiče můžete zajít ještě dál a vysvětlovat dětem i další podrobnosti ze světa financí.

„Naši dceru učíme, že ekonomika se, podobně jako příroda, mění. Jednou se jí daří, pak zase ne a na obě tato období se dá včas připravit. Aktuálně odkládáním části úspor do fyzického zlata, stříbra nebo do bitcoinu. Vše je k dispozici třeba od 200 korun měsíčně. Je to něco, co rodinný rozpočet unese a až si děti začnou odkládat samy, zbyde jim dlouhodobě na zábavu i lepší budoucnost,“ popisuje Gabriela Milfortová ze společnosti Golden Gate, že i hra na investice u malých dětí zabírá.

Kdy začít s kapesným

Aby si mohly začít šetřit, je ovšem potřeba, aby měly děti nějaký příjem. Nejčastěji kapesné. Kdy s ním začít? V tomhle směru existuje hned několik doporučení. Zatímco někteří odborníci doporučují začít s kapesným hned od počátku školní docházky, jiní doporučují počkat až na druhý stupeň ZŠ.

„Jsem odpůrce kapesného od útlého věku. Děti vede k návyku, že něco dostávají, a nemusí proto nic velkého udělat. Zároveň vůbec nevědí, jak s kapesným pracovat. Jak si ho rozdělit, co si mohou dovolit za něj koupit a jak si vytvářet rezervu na pozdější příležitosti,“ říká Hrubošová a navrhuje dětem dávat kapesné až třeba od 14 let.

Zároveň je třeba dítěti vysvětlit, na co kapesné dostává, co si z něj bude povinně financovat, co bude mít pro radost a kolik si má dávat stranou, aby si začalo uvědomovat důležitost železné rezervy v pozdějším životě.

Výše kapesného proto záleží na výdajích, které na dítě chceme přenést a na radostech, které mu chceme dopřát. Mělo by samozřejmě odrážet aktuální ceny zboží a služeb, které trh přináší včetně místa, kde dítě žije.

Když potom děti trochu vyrostou, je čas poslat je na brigádu, aby také poznaly, jak náročné je peníze vydělat a jak dlouho to může trvat. Podle Marcely Hrubošové je naprosto v pořádku poslat je poprvé alespoň na pár dní do práce klidně už ve 14 nebo 15 letech, pokud je na to dítě mentálně připravené, je schopné přijmout zodpovědnost, a činnost, kterou vykonává, odvést v kvalitě, za kterou jej protistrana bude ochotna skutečně zaplatit.

„Někdo je připraven už v 10 letech, jiný až později. Opět záleží na rodině, jak dítě vede a přenáší na něj zodpovědnost už v průběhu dětských let,“ dodává odbornice.

Jak naučit děti šetřit Děti

Zhruba ve stejné době, kdy dítě začne dostávat kapesné, nebo získá i jiný příjem, můžete mu klidně založit účet i s debetní kartou.

„První peníze bych dětem dávala vždy v hotovosti, aby se naučily s nimi hospodařit, rozdělovat je a těšit se z toho, že mají na radost i bohatství v pokladničce. Až budou mentálně připravené, pak jim na oblast povinných výdajů můžeme zřídit účet,“ radí Hrubošová.

Veďte je k samostatnosti

Učte děti, že v životě nic nedostanou zadarmo, aby si mohly koupit, co chtějí, budou muset vynaložit nějaké úsilí, a veďte je k tomu, aby se o sebe uměly postarat samy.

„Ještě dnes mi zvoní v uších, jak mi rodiče často opakovali, že od nich nedostanu ani auto, ani byt. Ale že investují do mě, do rozvoje mých schopností a dovedností, abych se dokázala v životě sama o sebe dobře postarat,“ popisuje svoji osobní zkušenost obchodní ředitelka agentury Creative Dock Gabriela Teissing.