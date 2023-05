RETRO HOKEJ: Krutá prohra s Ruskem rozplakala Říhu, který už další šampionát nezažil

„Úkol, který jsem dostal, jsem nesplnil. Je to škoda. Letos si medaili Česko zasloužilo,“ říkal v slzách trenér českých hokejistů Miloš Říha starší, když 26. května 2019 národní tým prohrál na světovém šampionátu zápas o bronz 2:3 po nájezdech s Ruskem a natáhl čekání na zisk cenného kovu na sedm let.

Přitom smlouvu měl ještě na celou další sezonu. A rozhodně chtěl se svazem alespoň debatovat o jejím prodloužení. Vnímal tak jako velkou podpásovku, když už rok dopředu předseda Českého hokeje Tomáš Král oznámil, že národní tým od sezony 2020/2021 převezme Filip Pešán. „Vůbec jsem o tom nevěděl, bylo to pro mě obrovské překvapení. Jsem z toho špatný. Za to, co jsme do toho dali, jsme dostali od českého hokeje takový pohlavek,“ štvalo Říhu v rozhovoru pro Lidové noviny.