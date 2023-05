RETRO HOKEJ: Debakl s Kanadou český tým nepoložil, čekání na medaili prolomil Pastrňák

V obrat věřil málokdo. A to, co se dělo v poslední třetině, nečekal asi nikdo. Kouč Kari Jalonen protočil formace, odvážil se roztrhnout souhru Krejčího s Pastrňákem, kterého poslal k Hertlovi. Tato dvojice se hned po 51 sekundách postarala o vyrovnání a česká střídačka rázem neskutečně ožila.

Deset let vyčekaný cenný kov slavil havířovský rodák při rozhovoru s finským pivem v ruce. „Ale jo, dá se to. Plechovka vypadá hrozně, ale chutná líp, než vypadá,“ usmíval se skvěle naladěný Pastrňák, jenž dorazil do Tampere po vypadnutí Bostonu z play off NHL.