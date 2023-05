Zrádce od vedle? Chersonem po skončení ruské okupace obchází strach

Žena vypráví, jak na její dveře v listopadu, jen pár dní poté, co se stáhly ruské jednotky, zaklepali čtyři ukrajinští vojáci. Obvinili jí z kolaborace, zločinu, za který lze uložit trest odnětí svobody od 10 do 15 let. Prohledali její dům a zabavili jí mobilní telefon a počítač. Odůvodnili to udáním, že vyzývala obyvatele čtvrti, kde žije, aby se podřídili okupantům a přijali ruské pasy.