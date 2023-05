Co jsme si, to jsme si? Šéf okupační správy Chersonské oblasti se najednou snaží usmířit si Ukrajince

„Chlapci, dělají z vás hlupáky. Říkají vám, že jsme nepřátelé. Nejsme vaši nepřátelé. Pochopte to, jsme většinou příbuzní,“ říká Saldo.

„Bývaly doby, kdy jsme se možná hádali, ale teď musíme zapomenout na spory a rozpomenout se na to, že naši otcové a dědové byli krajané v jedné společné vlasti,“ dodal.

Dosazení zástupci okupovaných oblastí Ukrajiny v Kremlu oslavují jejich anexi a začlenění do Ruska. Zleva Vladimir Saldo (Chersonská oblast), Jevgenij Balickij (Záporožská oblast), ruský prezident Vladimir Putin, lídr samozvané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin a jeho protějšek z tzv. Luhanské lidové republiky Leonid Pasečnik.

Saldo dále vyzval ukrajinské vojáky, aby mysleli na ty, co stojí za jejich zády a posílají je do bojů. „Víme, že nechcete bojovat, ale oni zastrašili ukrajinský lid natolik, že se to bojíte vyslovit nahlas. Spojme se, otočme se opačným směrem a udělejme vše pro ukončení války,“ řekl Saldo.