Zelenskyj vyvázl z nehody jen s modřinami

Auta se podle Nykyforova srazila v Kyjevě ve středu okolo 22:00 SEČ. Prezident se vracel z Izjumu, který ukrajinská armáda dobyla minulý týden při své protiofenzivě v Charkovské oblasti. Zelenskyj se v souladu s bezpečnostními protokoly přesunul do dalšího vozu a pokračoval v cestě k sídlu prezidenta, doplnil mluvčí.

Ve čtvrtek se ukrajinský prezident setká s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, která dorazila do hlavního ukrajinského města už potřetí od začátku ruské agrese. Diskutovat by měli o sbližování ekonomik i lidí. Od poslední návštěvy předsedkyně získala Ukrajina status kandidátské země.

Kyjev požádal o členství v EU krátce poté, co 24. února na Ukrajinu zaútočila ruská vojska. Ukrajinu nyní čekají vyjednávací rozhovory, které běžně trvají několik let. O konečném začlenění do bloku pak musí jednomyslně rozhodnout všech 27 členů Unie.