Zelenskyj k MH17: Klíčové je pohnat před spravedlnosti i ty, kteří útok nařídili

„Dá se říct, že je to nejsilnější signál celému světu, včetně samotného Ruska, že každý válečný zločin spáchaný Rusy bude zdokumentován, vyšetřen a uzavřen. Bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat,“ okomentoval verdikt v rozhovoru s agenturou Reuters zástupce ukrajinské prezidentské kanceláře Podoljak.