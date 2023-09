Zabiják z Tiergartenu vraždil před očima dětí, Putin ho chce vyměnit za amerického novináře

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ ) by se Krasikov mohl stát součástí výměny vězňů.

Když muž vstoupil do parku Tiergarten, Krasikov šlapal do pedálů těsně za ním. Nedaleko houpaček vytáhl z batohu pistoli a střelil ho do zad, přičemž jeho oběť, bývalý vůdce čečenských povstalců, se zhroutila na zem. Krasikov sesedl z kola a klidně dvakrát vystřelil do hlavy muže, kterého sledovaly děti a rodiče, uvedli svědci během soudního procesu, který skončil jeho odsouzením.