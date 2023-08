Vzkřísíme jadernou energii, slibuje šéf německé opoziční CSU Söder

Markus Söder, bavorský ministerský předseda a předseda bavorské konzervativní CSU, v letním rozhovoru pro televizi ARD naznačil, že pokud by opoziční křesťanskodemokratický dvojblok CDU/CSU po volbách do Spolkového sněmu vstoupil do vlády, obnoví jadernou energetiku.

Foto: Profimedia.cz Bavorský premiér Markus Söder v rozhovoru pro televizi ARD před budovou Spolkového sněmu