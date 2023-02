Nyní se Západ podle Lavrova snaží do role „nové Ukrajiny“ vtlačit Moldavsko, vedené prozápadní prezidentkou Maiou Sanduovou. Ta se podle ruského ministra „cpe do NATO“, „má rumunské občanství“ a je ochotna svou vlast „spojit s Rumunskem“.

„Všichni chceme, aby to skončilo, ale není to časový faktor, který je zde důležitý,“ řekl ministr. Důležitý je podle něj faktor kvality výsledků, jež bude poskytnut lidem. Lidem, kteří chtějí „zůstat součástí ruské kultury“, které podle ruského ministra zahraničí „kyjevská junta“ po mnoho let zbavovala všeho ruského s podporou Západu.