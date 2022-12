Obří loupež v Zelené klenbě: Policie našla větší část kořisti

Zajištěné kusy byly do Drážďan přivezeny v doprovodu speciálních policejních jednotek. V hlavním městě saské země by měly být nejprve forenzně prozkoumány, uvádí týdeník Focus. Poté by měli odborníci ze Státních sbírek umění v Drážďanech zkontrolovat jejich pravost a úplnost.