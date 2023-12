V Rumunsku spadl ruský dron, startovaly stíhačky NATO

Od té doby, co Rusko v červenci odstoupilo od obilné dohody, útočí na ukrajinské přístavy a sklady u Dunaje, blízko ukrajinsko-rumunských hranic. Už je to poněkolikáté, kdy části ruských dronů dopadly i na rumunské území, neexistují ale žádné důkazy o tom, že by Rusko útočilo na Rumunsko úmyslně.