Ukrajina odsoudila vládního úředníka, který 15 let donášel ruské tajné službě

Oba muži později odcestovali do Moskvy, kde souhlasili se spoluprací s ruskou tajnou službou. Meheda pak několik let nepozorovaně pokračoval v kopírování tajných dokumentů. Mezi lety 2010 až 2015 se sice spolupráce přerušila, následně ale pokračovala.

U soudu se ke špionáži podle svého právníka přiznal. Soud to považoval za polehčující okolnost a místo maximálního možného trestu 15 let ho do vězení poslal na 12 let. Meheda se však proti rozsudku odvolal.