Turistku na paddleboardu zabil na Bahamách žralok

„Žena s mužem vyrazili na projížďku na paddleboardech okolo resortu na ostrově New Providence. Žralok zaútočil asi tři čtvrtě míle (přes jeden a půl kilometru) od pobřeží,“ uvedla seržantka bahamské policie Desiree Ferguson. „Když plavčík ve službě zjistil, co se děje, vydal se pro dvojici do vody a dostal je do bezpečí,“ dodala seržantka. Ženu se zachránit nepodařilo.