Po útoku žraloka zemřela v Mexiku šestadvacetiletá žena

Teprve šestadvacetiletá žena se stala obětí útoku žraloka na západě Mexika, uvedla agentura The Associated Press (AP). Podle úřadů ji paryba vážně pokousala do nohy u pláže u města Melaque, kde svým zraněním i přes rychlou reakci záchranářů podlehla.

Foto: Profimedia.cz Žralok dlouhoploutvý na archivním fotu

Článek Rafael Araiza, vedoucí místního úřadu civilní obrany, uvedl, že k útoku došlo v sobotu, když šestadvacetiletá žena plavala se svou pětiletou dcerou směrem k plošině asi 25 metrů od břehu. Oběť se snažila své dítě vynést na plošinu, když se od ní žralok zakousl. Dceři se nic nestalo. Žena, která z oblasti pocházela, zemřela kvůli přílišné ztrátě krve ze zranění v oblasti kyčle, a to přes rychlou reakci záchranářů, kteří se k ní dostali v řádu minut. Úřady preventivně uzavřely pláže v Melaque a Barra de Navidad, píše agentura The Associated Press. Útoky žraloků jsou v Mexiku poměrně vzácné. K jednomu došlo v roce 2019, tehdy jej ale přežil americký potápěč, kterého paryba kousla do předloktí v zátoce Magdalena u pobřeží Baja California Sur. Žraloci napadli nafukovací katamarán u australských břehů. Tříčlennou posádku zachránila nákladní loď