Tady chcípneš jako žížala. Tajně pořízené nahrávky ruských vojáků ukazují vzácný pohled na válku

Nahrávky hovorů, které AP získala, představují pohled na válku ruskýma očima, který se jen vzácně dostane do médií, protože v Rusku z realistického líčení války udělali trestný čin. Jasně také ukazují, jak válka pokročila: od profesionálních vojáků od počátku zapojených do invaze nařízené ruským prezidentem Vladimirem Putinem až po muže ze všech sociálních vrstev, kteří byli mobilizací donuceni sloužit v ozbrojených silách za vyčerpávajících podmínek.

Stále hrozí nová vlna mobilizace, i když se Moskva snaží Rusy přesvědčit, aby podepsali dobrovolně kontrakt s armádou. Každoroční podzimní odvod rozšířil vojsko o 130 000 mladých mužů. Moskva sice tvrdí, že povolanci nepůjdou na Ukrajinu. Po roční povinné službě ale odejdou do zálohy a stanou se ideálními kandidáty pro mobilizaci, napsala AP.

To, co se děje na Ukrajině, je „prostě genocida“, řekl jeden voják svému bratrovi. „Jestli ty sračky nezastavíme, brzy sami dovedeme Ukrajince do Kremlu,“ řekl.