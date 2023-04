Syn ruského prominenta rozbil elektronický náramek a utekl Italům. Už je v Rusku

„Italský soud, na jehož nestrannost jsem původně spoléhal, prokázal svou jasnou politickou zaujatost. Bohužel je také připraven ohnout se pod tlakem amerických úřadů,“ tvrdí Artěm Uss. Návrat do vlasti označil v současné mezinárodní situaci, kdy se podle něj „hraje bez pravidel“, za vítězství.

Americká prokuratura obvinila Usse loni v říjnu a následně byl podnikatel zadržen na milánském letišti, odkud se chystal odletět do Turecka. Podle USA se podílel na dovozu vojenských technologií do Ruska, což znamená porušení sankcí. Obviněn byl také za pašování venezuelské ropy a praní špinavých peněz.

Italská justice řešila americkou žádost o Ussovo vydání do USA, loni 21. března ji odsouhlasil i odvolací soud. O dva dny později utekl gubernátorův syn z domácího vězení na předměstí Milána poté, co rozbil elektronický náramek. Jak psala italská média, pomáhala mu skupina šesti až sedmi lidí, do zásahu byla zapojena minimálně čtyři auta.