Varování pro americké námořnictvo pro střet s Čínou: větší flotily vyhrávají

Protože je to výrazně méně, než bude mít čínské námořnictvo, sází na technologickou převahu. „Svět vstupuje do nové éry zbraní, ve které integrace technologie, konceptů, partnerů a systémů rozhodne o vítězství více než velikost flotily,“ uvádí zpráva Pentagonu.

Bývalý kapitán Sam Tangredi, který stojí v čele programu studií budoucích zbraní na americké škole válečného námořnictva, ale upozorňuje, že to tak snadné nebude. Ve svém výzkumu, který byl zveřejněn v lednovém čísle časopisu Amerického námořního institutu varuje, že pouhý větší počet čínských lodí by zřejmě vedl k porážce amerického námořnictva.

Tangredi uvedl i konkrétní případy zhistorie. „Francouzské válečné lodě byly lepší co do návrhu i konstrukce, ale větší počet lodí královského námořnictva zabránil Napoleonovi překročit kanál La Manche,“ upozornil.

Zmínil i válku v Pacifiku: „Japonské císařství do ní vstoupilo s některými zbraněmi, které byly lepší - se stíhačkou Zero, torpédem Dlouhé kopí a torpédy shazovanými z letadel, které mohly být použity v mělkých vodách. Síla amerického průmyslu a velikost americké flotily (zejména počet nákladních a výsadkových lodí) byly základem vítězství nad japonským námořnictvem.“

Pokud se americké námořnictvo nemůže rovnat čínskému co do počtu střel a lodí, bylo by podle Tangrediho překvapením, kdyby dokázalo najít nějakou výhodu, aby vyhrálo.

„Americké vedení si musí položit otázku, jak moc je ochotno v tomto boji vsadit na technologickou převahu bez početní. Neříkám, že menší, technologicky nadřazená lepší flotila by nikdy nemohla porazit mnohem větší flotilu, říkám pouze to, že - snad s výjimkou tří případů za posledních 1200 let - to žádná nedokázala,“ podotkl Tangredi.