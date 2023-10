V Jihočínském moři zemřeli rybáři po srážce s ropným tankerem

V Jihočínském moři zemřeli tři filipínští rybáři poté, co do jejich lodi narazil ropný tanker plující pod vlajkou Marshallových ostrovů, 11 lidí srážku a následné potopení lodi přežilo. Podle agentury Reuters to dnes oznámila filipínská pobřežní stráž, která také uvedla, že šlo o neúmyslnou srážku.

Foto: ČTK/AP Čínská ropná plošina v Jihočínském moři

Prezident Ferdinand Marcos mladší v reakci na úmrtí tří rybářů na síti X uvedl, že „incident je stále předmětem vyšetřování". „Ujišťujeme oběti i jejich rodiny, že poženeme k odpovědnosti všechny, kteří jsou za tuto nešťastnou událost zodpovědní…vláda poskytne podporu a asistenci všem obětem a jejich rodinám," napsal prezident Marcos. Incident se stal 157 kilometrů severozápadně od skupiny ostrůvků Scarborough Shoal, o něž vedou Filipíny územní spory s Čínou. Čína souostroví nazývá Chuang-jan a za své území je považuje od roku 2012, kdy je Peking obsadil. Čína si nárokuje 90 procent plochy Jihočínského moře, kde se ovšem překrývají ekonomické zájmy také Vietnamu, Malajsie, Bruneje, Indonésie a Filipín. Toto moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou tudy významné námořní trasy.