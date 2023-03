Si Ťin-pching se chystá do Moskvy za Putinem

Čínský prezident Si Ťin-pching se brzy vydá na státní návštěvu Ruska, kde by se měl sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V pondělí to s odkazem na své zdroje napsala agentura Reuters. Čínský prezident by se podle ní mohl do Moskvy vydat už příští týden.

Foto: Alexei Druzhinin, ČTK/AP Prezidenti Činy a Ruska Si ťin-pching a Vladimir Putin