Sankce na ropu v praxi. Malajsie jí prodala dvakrát tolik, než může vytěžit

Loni v listopadu dosáhl import ropy z Malajsie do Číny milionu barelů za den. Malajsie přitom může vytěžit denně maximálně 521 000 barelů. Větší těžební kapacity nemá. Upozornil na to americký Úřad pro informace o energetice (EIA), který zveřejnil tabulku dovozu ropy do Číny.