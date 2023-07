Neposílejte na summit BRICS Putina, požádala Rusy Jihoafrická republika

Africká země by měla kvůli zatykači povinnost Putina po překročení hranic zatknout. Už v červnu sice prostřednictvím svého prezidenta Cyrila Ramaphosy uvedla, že k Putinovu zatčení se nechystá, protože nechce riskovat válku s Ruskem, přesto by se případným těžkostem raději vyhnula.

Moskvu JAR požádala, zda by Putina na summitu nemohl zastoupit ministr zahraničí Sergej Lavrov, což ovšem Kreml podle viceprezidenta africké země Paula Mashatileho odmítl.

Kreml zatím ohledně účasti prezidenta na summitu zůstává tajemný. Mluvčí Dmitrij Peskov v pátek novinářům sdělil, že zatím nepadlo rozhodnutí, jak se Putin zúčastní, zda to bude fyzicky, či prostřednictvím videokonference. „Diskuse pokračují. Až bude rozhodnuto, dozvíte se to,“ řekl .

O virtuální účasti na summitu ale nechce pro změnu slyšet jihoafrický prezident Ramaphosa. „Objevily se zvěsti, že se bude jednat o online summit. Ne, bude to pěkně z očí do očí,“ zdůraznil Ramaphosa. Vyslyšena nebyla ani žádost o přeložení summitu do Číny nebo Indie, které pod jurisdikci ICC nespadají.