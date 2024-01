Následky ničivého zemětřesení v Japonsku jsou malým vítězstvím pracovitého národa

Největším problémem se zdají být 24 hodin po samotném zemětřesení přerušené silniční komunikace, které rozpraskaly doslova jako tabulky čokolády, což znemožnilo záchranářům rychlý přístup do nejhůře zasažených míst. Nicméně navzdory tomu, že v úterý ráno stoupl počet obětí na tři desítky, Japonci si dobře uvědomují, že zemětřesení této síly s epicentrem přímo pod obydlenou oblastí by mohlo způsobit daleko větší ztráty na životech.

Srovnávat různá zemětřesení bývá trochu zavádějící, ale loňské v Turecku mělo sílu 7,8 stupně Richterovy stupně a následné druhé zemětřesení o 100 kilometrů jižněji, v Sýrii, pak 7,5 stupně. Šlo tedy teoreticky o srovnatelně silná zemětřesení. A ač samozřejmě do počtu obětí vždy hovoří významně to, v jaké hloubce k zemětřesení dojde, hustota osídlení či denní doba, japonští záchranáři konstatují stěžejní věc: „Velké množství domů je vážně poškozených, ale zřítilo se jich jen velmi málo.“

Záběry škod jsou působivé. Zničené silnice, mosty a masivní sesuvy půdy. Většina budov však stojí. A ve velkých městech, jako je hlavní město prefektury Kanazawa, se navzdory škodám život začíná vracet do normálu. To je sto let poté, co tzv. velké zemětřesení v Kantó (o údajné síle 7,9 stupně Richterovy stupnice) roku 1923 připravilo v Japonsku o život přes 140 tisíc osob, neskutečný inženýrský úspěch.