Bombardoval muslimské země, nemá co poučovat. Indická ministryně proti Obamovi

Když koncem minulého týdne končil indický premiér Náredra Módí státní návštěvu v USA, během níž se mu dostalo od amerického prezidenta Joea Bidena nejvyšších poct, vypadalo to, že vztahy mezi Indií a USA se dostaly na novou, nebývale vysokou úroveň. Oba státníci nešetřili slovy o velkých národech a přátelích, na cestě je podpis mnoha nových obchodních dohod v řádu miliard dolarů.

Teď to vypadá, jako kdyby Bidenův stranický kolega a předchůdce na prezidentském postu Barack Obama (vykonával mandát v letech 2009 až 2017) do tohoto dobře namazaného stroje hodil písek. V Indii totiž neušel pozornosti Obamův rozhovor v televizi CNN z minulého týdne, během něhož exprezident řekl, že „během jednání mezi Bidenem a Módím by bylo dobré nastolit otázku ochrany muslimské menšiny v Indii“ a že bez takové ochrany „se Indie pravděpodobně v budoucnu začne rozpadat“.