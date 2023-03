Slováci by mohli předat migy na Ukrajinu společně s Poláky

🔴 POTVRDZUJEM, ŽE POĽSKO OFICIÁLNE SÚHLASÍ, ABY SME MIGY NA UKRAJINU POSLALI SPOLOČNE Na rokovaní ministrov obrany členských štátov EÚ v stredu vo Švédsku mi potvrdil poľský kolega, že jeho krajina by súhlasila so spoločným postupom Slovenska a Poľska pri odovzdaní prebytočných MiGov-29 oboch krajín Ukrajine. Poľský prezident potvrdil pripravenosť jeho krajiny takto konať aj v rozhovore pre CNN. Myslím, že je čas na rozhodnutie. Ľudia na Ukrajine umierajú, my im môžeme reálne pomôcť, na slovenské politikárčenie nie je priestor. Je to neľudské a nezodpovedné.