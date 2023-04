Scholzova koalice se Němcům zajídá

Přibližně 55 procent Němců je proti tomu, aby Scholzův kabinet řídil zemi i po příštích volbách, a jen 30 procent se vyslovilo opačně, ukázal průzkum společnosti INSA zveřejněný ve čtvrtek v listu Bild. To je nejhorší vysvědčení pro vládu od prosince 2021, kdy se ujala moci.

Příští celostátní volby se budou konat v roce 2025 a podle prognóz by se současná vláda potýkala s potížemi udržet si většinu ve Spolkovém sněmu.

Scholz se stal kancléřem na konci roku 2021 v čele neotřelé trojkoalice, do níž se včlenili jeho SPD, Zelení a Svobodní demokraté (FDP), malá liberální strana. Kabinet, podle barev stran přezdívaný semaforový, slíbil „riskovat větší pokrok“ a zavázal se zvýšit investice do zelených technologií a snížit byrokracii pro německé firmy.

Vzhledem k tomu, že veřejné peníze Scholzův tým přesměroval na tlumení nákladů spojených s odpojením od ruského plynu a inflace poprvé po letech omezila schopnost Berlína půjčovat si, začala koalice inzenzivně diskutovat o tom, na co by měla prostředky vynaložit.

Krizová schůzka v kancléřství na začátku minulého týdne se protáhla na tři dny, kdy se šéfové koalice přeli o nepopulární plány na zákaz plynového vytápění a investice do sítě dálnic. Tento týden, v době tolika výzev, se vláda snažila najít vnitřní shodu nad detaily nového zákona o sebeidentifikaci, který by umožnil transsexuálním ženám vstup do saun určených pouze pro ženy.