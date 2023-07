Rusové v Černém moři nacvičovali ostrou municí likvidací lodí

Ruské válečné loďstvo nacvičovalo v Černém moři ostrou municí likvidaci námořních cílů. Učinilo tak dva dny poté, co Moskva varovala, že všechny lodě směřující do ukrajinských černomořských přístavů by mohly být považovány za vojenské cíle.

Foto: Russian Defence Ministry, Reuters Ruská válečná loď odpaluje raketu na cíl