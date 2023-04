Rusové jadernou zbraň nepoužijí, i když je vyženeme z Krymu, věří šéf ukrajinské rozvědky

Případnou ztrátu Krymu by Rusko prezentovalo jako „vynucené opatření“, podobně jako stažení z jihoukrajinského Chersonu loni na podzim, je přesvědčen Budanov.

„Je bolestné to přiznat, ale je třeba říci, že během ztráty Chersonu se jejich propagandistická mašinérie projevila velmi účinně. Prezentovali ztrátu Chersonu, jehož dobytí bylo přitom největším úspěchem takzvané ‚zvláštní vojenské operace‘, prostě jako každodenní záležitost. Navíc to otočili tak, že to pro ně bylo dokonce dobré,“ řekl šéf ukrajinské rozvědky v rozhovoru. Tento postup je podle něj Moskva připravena zopakovat.