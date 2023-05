Ruský plyn a elektřinu už nepotřebujeme, hlásí moldavský premiér. Přehodnocuje i neutralitu

„Moldavsko již nespotřebovává ruský plyn, je integrováno do evropské energetické sítě jak technicky, tak obchodně,“ dodal.

Není přitom jasné, zda do tohoto hodnocení zahrnuje i separatistický region Podněstří s přítomností zhruba 1500 ruských vojáků, který je mezinárodně uznáván jako součást Moldavska.

Recean také řekl, že válka na Ukrajině vedla Moldavsko k tomu, aby přehodnotilo svůj status neutrální země. „Moldavská republika udělala obrovský skok, pokud jde o pochopení statusu neutrality, co to je a co není. Chápeme, že status neutrality vás nemůže ochránit tam, kde není respektován,“ řekl podle Radio Moldova.