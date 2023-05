Průzkum: Tři dny před volbami Erdogan ztrácí

Erdogan má podle průzkumu přízeň 43,7 procenta voličů, zatímco Kılıçdaroğlu 49,3 procenta. Tyto výsledky by znamenaly, že vítěze podle agentury Reuters s největší pravděpodobností určí až druhé kolo, které se má konat 28. května.

Do něj už by nezasáhl další kandidát Sinan Ogan, který má podle průzkum podporu 4,8 procenta voličů. Chybět bude v každém případě Muharrem Ince, jenž ve čtvrtek na kandidaturu rezignoval. Jeho 2,2 procenta hlasů, které mu průzkum přisoudil, získá zřejmě kandidát opozice.

Sonda agentury KONDA do značné míry potvrzuje výsledky průzkumů z předchozích týdnů, které rovněž ukazovaly, že Erdogan na svého soupeře ztrácí jednotky procent. Například agentury TAG a MAK v posledních dnech předpověděly Kılıçdaroğluovi zisk 50,2 až 50,9 procenta hlasů, tedy možné vítězství v prvním kole.

Výsledky průzkumů v každém případě potvrdily, že Erdogana v neděli čeká největší výzva za dvacet let jeho hvězdné politické kariéry. Jeho situaci komplikuje těžká ekonomická krize v Turecku a především rozčarování z reakce státu na ničivé zemětřesení, které v únoru v Turecku zabilo více než 51 tisíc lidí a po němž miliony dalších zůstaly bez domova.

V parlamentních volbách, které se konají současně s prezidentskými, má podle průzkumu KONDA k vítězství „našlápnuto“ současná vládní Strana spravedlnosti a rozvoje a její spojenci, s nimiž by získala 44 procent hlasů. Kılıçdaroğluova Republikánská lidová strana (CHP) s ostatními opozičními stranami, které ho nominovaly do prezidentského souboje, by brala 39,9 procenta.