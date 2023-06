Protiofenziva podle Putina: Kyjev útočí ze čtyř směrů, nikde není úspěšný

Šéf Kremlu se v úterý také poprvé vyjádřil ke zničení Kachovské přehrady. „No, kdo za to může – to je jasné, ukrajinská strana o to usilovala. Víte, nebudu tvrdit na sto procent to, čím si nejsem jistý, protože v podstatě jsme velké výbuchy nezaznamenali, když došlo k protržení. To mi v každém případě hlásili. Ale oni (Ukrajinci) mnohokrát cíleně stříleli z raketometů HIMARS na Kachovskou elektrárnu, a v tom to je. Možná, že tam něco potřebovali zničit, to teď nevím, možná, že tentokrát přidali a začalo se to hroutit,“ uvedl Putin.