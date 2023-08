Proti Trumpovi by mohl svědčit jeho viceprezident

Pence by mohl být klíčovým svědkem v nejnovějším případu vedeném proti bývalému prezidentovi. Ten minulý čtvrtek před soudem ve Washingtonu prohlásil, že se cítí nevinný ve všech čtyřech bodech obžaloby, jež se týkají jeho pokusu zvrátit výsledek prohraných voleb v roce 2020, napsal web The Telegraph.

„Nemám v plánu svědčit, ale lidé si mohou být jisti, že budeme dodržovat zákon,“ řekl Pence v nedělním pořadu Face the Nation na stanici CBS. „Budeme reagovat na výzvu zákona, pokud přijde, a budeme prostě říkat pravdu,“ dodal.

Pokud by se tak stalo, bylo by to poprvé v historii Spojených států.