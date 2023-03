Princ Andrew ostrouhal, z jmění matky neuvidí ani korunu

Zdroj z paláce serveru Daily Mail uvedl, že jmění královny Alžběty II. přešlo přímo „z monarchy na monarchu“, protože to byl „daňově nejefektivnější“ krok. Ze zákona přijatého roku 1993 vyplývá, že z majetku přecházejícího z jednoho panovníka na druhého se neplatí dědická daň.

S tímto rozhodnutím se princ Andrew nemíní spokojit. Měl se nechat slyšet, že je „zmatený“ a „zoufalý“ nad krokem svého bratra, že jmění po matce nedědí nejen on, ale ani jeho další sourozenci, tedy princezna Anna a bratr Edward. „Andrew je zoufalý. Vůbec nic nevěděl. Je členem rodiny, ale neměl tušení, že něco takového přijde,“ řekl přítel Andrewa a pokračoval: „Co má dělat? Jít s čepicí v ruce a pokorně prosit svého staršího bratra, aby mu něco dal a měl střechu nad hlavou? Všechno je to horší a horší. Je to katastrofa.“